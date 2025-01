Kolo Muani : Le coup de génie du PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ne comptant pas sur Randal Kolo Muani, Luis Enrique ne faisait pas semblant. L’international français était alors clairement invité à se trouver un nouveau club en janvier. Encore fallait-il trouver preneur. C’est le cas avec la Juventus, où Kolo Muani va terminer la saison sous la forme d’un prêt, mais sans option d’achat. Un coup tout de même remarquable de la part du PSG ?

Un an et demi après avoir été recruté 90M€, Randal Kolo Muani n’était plus en odeur de sainteté au PSG. Même plus appelé dans le groupe par Luis Enrique, le Français était ainsi clairement poussé vers la sortie. Pour ce mercato hivernal, le départ de l’attaquant parisien ne faisait ainsi plus aucun doute. Il y avait toutefois une grande inconnue : sa destination. Et même si Kolo Muani a eu du mal au PSG dernièrement, de prétendants prestigieux étaient à ses trousses. Et voilà que c’est la Juventus qui s’apprête à rafler la mise.

Kolo Muani prêté à la Juventus

Arrivé à Turin, Randal Kolo Muani va s’engager avec la Juventus. Il ne quittera toutefois pas définitivement le PSG puisque le Français va rejoindre l’effectif de Thiago Motta sous la forme d’un prêt. Point important, ce prêt ne dispose pas d’option d’achat. Néanmoins, le club de la capitale peut se réjouir d’un autre détail puisque le salaire de RKM sera entièrement pris en charge par la Vieille Dame. Un coup de génie ?

Une formule à revoir ?

C’est donc temporairement que le PSG va se débarrasser de Randal Kolo Muani. Est-ce pour autant la bonne solution ? Si ce prêt à la Juventus pourrait permettre de valoriser le Français en fonction de ses performances, certains peuvent regretter l’absence d’une option d’achat ou même d’une obligation d’achat. A moins qu’il ne fallait vendre définitivement Kolo Muani en ce mois de janvier ? L’avenir nous le dira…

Alors, est-ce un coup de génie de la part du PSG ?