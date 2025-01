Mohamed Salah - PSG : Sa signature est réclamée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme une piste plausible pour le PSG alors que son contrat avec Liverpool arrivera à expiration en fin de saison, Mohamed Salah semble bien parti pour changer de club. Mais Jürgen Klopp, son ancien mentor chez les Reds, passe un message à l'attaquant égyptien et espère le voir rapidement signer une prolongation avec Liverpool.

« Si c’est vraiment ma dernière saison ici ? Jusqu’à présent, oui. Ce sont mes six derniers mois. Il n’y a eu aucun progrès. On va attendre et voir », confiait récemment Mohamed Salah (32 ans) au micro de Sky Sports, confirmant donc son départ probable de Liverpool en fin de saison étant donné qu'il n'a toujours pas trouvé d'accord avec la direction du club anglais pour une prolongation de contrat.

Luis Enrique rêve grand au PSG ! Une décennie au sommet, il n’envisage pas de quitter le navire. 🏆

➡️ https://t.co/wV2q5mm0Ip pic.twitter.com/ST6XGxDGzd — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 15, 2025

Salah au PSG ?

Le PSG est d'ailleurs annoncé comme étant l'un des points de chute plausibles pour Mohamed Salah, mais le club francilien n'est pas seul sur le coup puisque l'Arabie Saoudite pourrait également lui proposer un salaire XXL pour le convaincre. Et de son côté, Jürgen Klopp affiche un souhait fort pour l'avenir de son ancien protégé...

« J’espère qu’il restera »

Interrogé par Sky, l'ancien coach allemand de Liverpool incite Salah à signer une prolongation de dernière minute avec Liverpool : « J’espère qu’il restera. C’est le meilleur attaquant des temps modernes de Liverpool . Un être humain fantastique. Le meilleur ambassadeur que l’Égypte puisse avoir. Un athlète fantastique », lâche Klopp. Le message est passé...