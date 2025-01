Kvaratskhelia au PSG : Grosse surprise pour le montant du salaire ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG tient son gros coup du mercato hivernal avec la signature imminente de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. L'attaquant géorgien débarque dans la capitale pour 75M€, et si l'on en croit les révélations de la presse italienne, son salaire devrait finalement être plus important que prévu au PSG. Explications.

Ce n'est plus un secret pour personne, le PSG s'apprête à officialiser le transfert de Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) en provenance de Naples pour un total de 75M€, bonus compris. L'attaquant géorgien, qui était déjà ciblé l'été dernier, va donc venir renforcer le secteur offensif de Luis Enrique pour la deuxième partie de saison. Et Kvaratskhelia réussit un sacré gap sur le plan salarial en débarquant au PSG.

Un premier salaire annoncé en France...

Ces dernières heures, le quotidien français L'EQUIPE évoquait un salaire net compris entre 7 et 7,5M€ par an pour Khvicha Kvaratskhelia avec cette signature au PSG. Mais la presse italienne vient de révéler un montant beaucoup plus élevé pour l'international géorgien.

... l'Italie annonce beaucoup plus !

En effet, selon la Gazzetta dello Sport, Kvaratskhelia devrait en réalité percevoir 11M€ annuels (bonus compris) au PSG. Le jackpot pour lui, étant donné que son salaire s'élevait à 1,8M€ par an du côté de Naples. Reste à savoir qui a révélé le bon chiffre pour la nouvelle recrue parisienne.