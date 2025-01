Le PSG discute en secret pour un «transfert impossible» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a négocié pendant plusieurs jours pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, qui semble désormais imminent, Luis Campos aurait profité des discussions avec son homologue napolitain Giovanni Manna pour tenter de relancer la piste menant à Milian Skriniar. Mais le salaire de l'international slovaque rend ce dossier quasiment impossible pour Naples.

Ce sera l'un des transferts de l'hiver. Le PSG est sur le point d'obtenir la signature de Khvicha Kvaratskhelia qui va s'engager avec le club de la capitale contre une somme avoisinant les 70M€. Un très gros coup pour les Parisiens qui frappent fort avec un joueur déjà visé l'été dernier. Désormais, le PSG chercher à dégraisser et alors que Randal Kolo Muani va rejoindre la Juventus sous la forme d'un prêt sans option d'achat, Milan Skriniar est également poussé au départ.

Le PSG tente de placer Skriniar à Naples

Et selon les informations du Corriere dello Sport, le PSG aurait tenté de profiter de ses négociations pour Khvicha Kvaratskhelia avec Naples afin de placer Milan Skriniar dans le club italien. Il faut dire que l'international slovaque a évolué deux saisons sous les ordres d'Antonio Conte à l'Inter Milan où il avait remporté le Scudetto en 2021.

Un transfert jugé impossible à Naples

Cependant, le quotidien transalpin ajoute que cette opération est impossible pour Naples. Et pour cause, même si le PSG était disposé à accepter une offre de prêt, il fallait une prise en charge du salaire de Milan Skriniar qui touche environ 9M€ par an. Il aurait donc fallu débourser 4,5M€ pour payer la seconde partie de la saison du Slovaque. Chose impossible pour le Napoli.