Kolo Muani - PSG : La très bonne surprise à 4M€ !

Alors qu'il n'entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique, Randal Kolo Muani était plus que jamais sur le départ cet hiver. Et c'est désormais imminent. L'attaquant du PSG va rejoindre la Juventus sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Cependant, la Vieille Dame prendra en charge l'intégralité du salaire de Kolo Muani ce qui représente environ 4M€ d'économie pour les Parisiens.

Le mercato d'hiver au PSG a démarré très fort puisque Khvicha Kvaratskhelia est sur le point de signer, moyennant un transfert avoisinant les 70M€. Un très gros coup pour les Parisiens qui s'apprêtent également à se séparer d'un attaquant sur lequel Luis Enrique ne compte plus du tout à savoir Randal Kolo Muani.

La Juventus prend en charge le salaire de Kolo Muani

En effet, l'ancien attaquant de l'Eintracht Francfort, qui avait été recruté pour 90M€ durant l'été 2023, ne s'est jamais imposé au PSG et va donc rejoindre la Juventus sous la forme d'un prêt sec, sans option d'achat. Cependant, L'EQUIPE précise que la Vieille Dame va prendre en charge l'intégralité du salaire de Randal Kolo Muani ce qui représente une économie d'environ 4M€ pour le PSG.

Thiago Motta a pris les choses en main

Et pour boucler cette opération, Thiago Motta a eu un rôle clé. L'entraîneur de la Juventus a effectivement pris les choses en main grâce à ses contacts au PSG. Le technicien italien a ainsi personnellement appelé Nasser Al-Khelaïfi et Randal Kolo Muani. Suffisant pour boucler cette opération.