25M€ : Le plus gros flop de l’histoire de l’OM ?

Lors du dernier mercato estival, devant remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM avait sorti le chéquier pour s’offrir Elye Wahi. Alors au RC Lens, l’attaquant français avait été débauché pour près de 25M€. Un investissement conséquent qui, quelques mois plus tard, n’est pas une réussite. A tel point qu’un départ de Wahi est déjà évoqué. Peut-on alors parler du plus gros flop de l’histoire de l’OM ?

Repartant sur un nouveau projet avec Roberto De Zerbi aux commandes, l’OM réalisait l’été dernier un mercato XXL. On a ainsi terminé avec 12 recrues au compteur. Ça a beaucoup bougé dans le secteur offensif, le club phocéen enregistrant notamment l’arrivée d’Elye Wahi. Après seulement une saison au RC Lens, où ça n’a pas été simple pour lui, le Français a été recruté pour 25M€ afin notamment de pallier le départ de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite. Forcément, compte tenu de cet investissement, Wahi était attendu au tournant à l’OM.

Wahi déjà sur le départ ?

Avec Elye Wahi, l’OM pensait certainement avoir enfin trouvé son « grantatakan ». Le fait est que pour le moment, ce n’est clairement pas le cas. En effet, la recrue arrivée en provenance du RC Lens a enchainé les déceptions jusqu’à présent, n’arrivant quasiment pas à trouver le chemin des filets. Et voilà que quelques mois seulement après son arrivée à Marseille pour 25M€, des questions se posent déjà sur son avenir. Si Pablo Longoria avait fait savoir que Wahi n’était pas sur le départ en janvier, cela n’aurait été qu’un discours de façade. En effet, ce scénario serait bel et bien possible pour ce mercato hivernal, le buteur de l’OM intéressant notamment West Ham.

Un nouveau flop à l’OM ?

Nul doute que si Elye Wahi quitte l’OM dès ce mercato hivernal, il sera parmi les plus gros flops du club phocéen. Est-il le plus gros ? De nombreux noms résonnent quand il s’agit de se rappeler les récents échecs à Marseille. Il y a bien évidemment Vitinha, Kostas Mitroglou, Kevin Strootman ou encore Iliman Ndiaye, qui ne sera resté qu’un an à l’OM.

Alors, Elye Wahi est-il le plus gros flop de l’histoire de l’OM ?