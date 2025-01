Kolo Muani : Tous les détails de son départ du PSG sont dévoilés

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi 14 janvier, le PSG aurait réussi à boucler la signature de Khvicha Kvaratskhelia, mais aussi le départ de Randal Kolo Muani. Poussé clairement vers la sortie par Luis Enrique, l’international français devait se trouver un nouveau club lors de ce mercato hivernal. Ce serait désormais chose faite pour Kolo Muani.

Il y a un an et demi, le PSG faisait des pieds et des mains pour recruter Randal Kolo Muani. L’international français avait alors été recruté pour 90M€. Problème, ça n’a pas pris avec Luis Enrique. Depuis plusieurs semaines maintenant, le Français est alors écarté par l’entraîneur parisien et invité à se trouver un nouveau club pour ce mercato hivernal. Le départ de Kolo Muani ne faisait alors aucun doute, mais encore fallait-il trouver preneur.

Kolo Muani a fait son choix

Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Manchester United pensait à Randal Kolo Muani. Mais l’attaquant du PSG avait également d’autres prétendants sur ce mercato hivernal. Selon les informations de RMC, en Angleterre, Tottenham était aussi sur le coup, quand la Juventus et le Milan AC voulaient attirer RKM en Italie. Il fallait donc faire un choix et il serait fait.

Direction la Juventus

Ce mardi soir, RMC et L’Equipe l’affirment : Randal Kolo Muani va poursuivre sa carrière du côté de la Juventus. Du moins pour la seconde partie de saison. En effet, l’international français va être prêté mais sans option d’achat à la Vieille Dame. A noter toutefois que ce prêt devrait être payant. Autre point important, le salaire sera entièrement pris en charge par les Italiens. C’est donc imminent pour Kolo Muani qui pourrait passer sa visite médicale et signer avec la Juve dans les 24 prochaines heures.