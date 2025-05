Mbappé - PSG : Le tacle inattendu !

Axel Cornic

Les trajectoires du Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ont pris des directions opposées. Alors qu’une saison historique peut se dessiner pour le club parisien, tout est beaucoup plus compliqué pour l’attaquant du Real Madrid. Et les critiques se font de plus en plus nombreuses à l’étranger...

La première saison madrilène de Kylian Mbappé ne se passe pas vraiment au mieux, avec une élimination prématurée en Ligue des Champions et une défaite en finale de la Coupe du Roi. Et parallèlement, son ancien club du PSG vit l’une de ses meilleures périodes, ce qui n’a évidemment pas manqué de faire parler.

« Mbappé fait un peu comme Harry Kane, qui n'arrive jamais à gagner »

C’est le cas en Italie, avec Fabio Capello qui semble croire en une sorte de malédiction Mbappé. « Je vois une similitude entre le PSG d'avant et le Real Madrid de cette année, que tout le monde pensait qu'il gagnerait facilement... Mbappé fait un peu comme Harry Kane, qui n'arrive jamais à gagner » a déclaré l’ancien entraineur du Real Madrid, au micro de Sky Sports.

Le PSG sans Mbappé

En France, on semble également croire que tout se passe mieux à Paris, depuis que Kylian Mbappé est parti. Il faut dire que le choix de miser sur un collectif fort composé de jeunes talents sous les ordres de Luis Enrique, est un franc succès. Et après avoir longtemps essayé d’offrir au PSG sa première Ligue des Champions, la star française pourrait finalement assister à ce sacre de loin.