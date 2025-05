Le PSG a signé le coup parfait

Axel Cornic

Sur sa route pour une première victoire en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a croisé le fer avec la troisième équipe anglaise depuis le début des phases finales. Et c’est une nouvelle fois un gros coup qui a été frappé, avec la victoire sur la pelouse d’Arsenal (1-0).

Grand favori des bookmakers, le PSG a fait un nouveau pas vers son rêve de décrocher la Ligue des Champions. Alors qu’ils n’étaient pas vraiment favoris, les Parisiens ont surclassé Arsenal et affrontent dont la demi-finale retour avec un surplus de confiance, même si Ousmane Dembélé pourrait bien ne pas y participer à cause d’une blessure.

« Toutes leurs certitudes ont volé en éclat face à ce PSG qui leur a donné une véritable leçon »

Au lendemain de cette victoire éclatante du PSG, Christophe Dugarry s’est dit totalement conquis ! « Je pense qu’ils ont pris un énorme coup sur la tête les joueurs d’Arsenal. Ils savaient que le PSG était capable de faire ce genre de prestations, mais ils se sont dit qu’ils avaient les moyens de répondre. Et j’ai l’impression que toutes leurs certitudes ont volé en éclat face à ce PSG qui leur a donné une véritable leçon » a déclaré l’ancien attaquant de l’équipe de France, désormais chroniqueurs sur RMC Sport.

« Ils ont laissé des miettes à Arsenal, qui n’a pas su les utiliser »

« Techniquement, c'est plus fort, physiquement c’est plus fort… Tout est plus fort. Paris a donné le tempo du match. En deuxième période, ils ont décidé de donner un peu le ballon à Arsenal » a poursuivi Dugarry. « Ils ont laissé des miettes à Arsenal, qui n’a pas su les utiliser. Et c’était un très faible Arsenal. Donc bravo à Paris. Une nouvelle fois, Paris était au pied d’une montagne. Chaque fois on se demande s’ils vont être capables de hisser leur niveau de jeu pour montrer une nouvelle fois une performance de qualité. Et à chaque fois, le challenge est relevé avec brio. Donc bravo, il n’y a rien à dire. Félicitations ».