OM : La grosse erreur de De Zerbi…

La rédaction

Aligné en défense centrale par De Zerbi, Geoffrey Kondogbia cristallise les critiques. L’ancien milieu peine à convaincre à ce poste, souvent dépassé par la vitesse adverse. Manuel Amoros, légende de l’OM, fustige ce choix tactique du coach italien, jugeant l’option incompréhensible. Un repositionnement qui interroge alors que les fragilités défensives marseillaises deviennent préoccupantes.

Avec les difficultés défensives de l’OM et les nombreuses blessures qui s’accumulent, le choix de Geoffrey Kondogbia en défense centrale a été l’une des alternatives privilégiées de Roberto De Zerbi tout au long de la saison. L’international centrafricain, à l’origine milieu de terrain, s’est transformé en défenseur central sous les ordres du coach italien, et s’il dépanne comme il le peut, certaines lacunes ressortent régulièrement lors des matchs de l’OM. Geoffrey Kondogbia se fait notamment souvent prendre de vitesse dans le dos à cause du style de jeu très haut de Roberto De Zerbi.

«Il n’apporte rien»

Manuel Amoros, ancien joueur de l’OM, s’est exprimé dans les colonnes de La Provence au sujet de Geoffrey Kondogbia et n’est pas convaincu par ce changement de poste :

«Malheureusement, ce manque de vitesse peut se compenser par des ajustements tactiques. L’OM pourrait par exemple jouer moins haut pour être moins exposé et essayer de compenser. Si on parle de Kondogbia, on voit bien que ce n’est pas son poste. De Zerbi le fait jouer en défense, mais il n’apporte rien, il est toujours mal placé.»

«Ça reste incompréhensible pour moi»

Pour l’ancien arrière droit de l’OM, les mauvaises prestations de Kondogbia sont la faute de Roberto De Zerbi :

«C’est un choix, mais ça reste incompréhensible pour moi. Il n’arrive pas à faire un bon match et il est maintenu dans le onze... Il est trop pénalisé quand il joue en défense. S’il ne prend pas de recul face à des attaquants rapides, c’est tout de suite très compliqué. Mais ce n’est pas seulement sa faute, car les erreurs viennent souvent d’une mauvaise passe au milieu. Sur la situation en première période, si un joueur conteste la passe en profondeur, Kondogbia n’est jamais pris de vitesse...»