Cristiano Ronaldo, le plus gros scandale ?

Axel Cornic

La liste des Français ayant remporté le Ballon d’Or aurait pu être bien plus longue, avec certains qui ont échoué si près du but. C’est le cas de Franck Ribéry, qui semblait pouvoir toucher au Graal en 2013, mais qui a finalement terminé derrière le duo formé par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Il y une dizaine d’année, le Bayern Munich avait l'une des attaques les plus dominantes sur la scène européenne, grâce notamment à Franck Ribéry. Avec le Néerlandais Arjen Robben, l’international français terrifiait toutes les défenses et en 2013 il décrocha la Ligue des Champions après une saison fantastique.

L’échec de Ribéry

Nombreux lui promettaient le Ballon d’Or à l’époque, mais Franck Ribéry n’a finalement jamais rejoint le club fermé des joueurs ayant remporté cette prestigieuse récompense. C’est Cristiano Ronaldo qui a été élu, avec Lionel Messi en deuxième place et donc le Français qui a fermé le podium, à la troisième place.

« J'aurais mérité le Ballon d'Or... »

Il ne semble d’ailleurs toujours pas avoir digéré cet échec, comme il l’a confié dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. « Mon plus beau souvenir, c'est 2013, l'année où nous avons tout gagné : nous étions une machine et nous nous sommes même amusés. Et peut-être que j'aurais mérité le Ballon d'Or... » a confié Franck Ribéry, dans un entretien publié ce mardi.