Kvaratskhelia au PSG : Le salaire et le prix du transfert sont dévoilés !

Désireux de quitter Naples avant la fin du mercato hivernal, Khvicha Kvaratskhelia semble bien parti pour prendre la direction du PSG qui en a fait une priorité absolue depuis l'été dernier. Et le transfert de l'attaquant géorgien, estimé aux alentours de 65/70M€, devrait lui permettre de percevoir un nouveau salaire XXL. Voici les chiffres de l'opération Kvaratskhelia au PSG.

Interrogé samedi en conférence de presse, Antonio Conte a confirmé le transfert imminent de Khvicha Kvaratskhelia (23 ans) en direction du PSG : « Il est vrai que Kvara, son entourage et le club négocient. Je ne veux pas que les gens pensent que j’ai opposé mon veto, je l’ai fait cet été quand je pensais pouvoir le convaincre de la qualité du projet, mais là, je n’ai pas réussi. Nous allons perdre un joueur important », a indiqué l'entraîneur de Naples, très amer envers Kvaratskhelia sur son choix de partir au PSG en milieu de saison.

Un transfert compris entre 65 et 70M€ ?

Dans son édition de dimanche, L'EQUIPE a dévoilé les chiffres de l'opération Kvaratskhelia au PSG, à commencer par le prix du transfert. Selon le quotidien sportif, il serait compris entre 65 et 70M€ et pourrait d'ailleurs être officialisé dès le début de la semaine prochaine avec un accord de principe imminent entre l'ensemble des parties.

7,5M€ par an au PSG pour Kvaratskhelia

L'EQUIPE précise par ailleurs qu'il existe un accord contractuel valable depuis l'été dernier entre la direction du PSG et Khvicha Kvaratskhelia. L'attaquant géorgien devrait percevoir entre 7 et 7,5M€ nets par an au Parc des Princes, soit une très grosse revalorisation puisqu'il toucherait actuellement 1M€ par an avec Naples.