Mercato : Le PSG plombé par trois clubs légendaires ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, mais la situation contractuelle de Nuno Mendes pose problème au PSG. Le latéral portugais n’est pas satisfait de son bail le liant au club parisien et expirant en 2026. Si Manchester United fait le forcing pour tenter d’attirer le Portugais, le Real Madrid et Manchester City seraient également sur ses traces.

Le mercato hivernal du PSG pourrait être sensationnel. Désireux de se renforcer tout en se séparant de ses éléments indésirables, le club parisien avance positivement dans plusieurs dossiers. Si Khvicha Kvaratskhelia est en approche du côté des arrivées, Paris devrait réussir à se séparer de Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, et Marco Asensio, ces trois joueurs n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique.

Un club pourrait bien contrarier les plans du PSG pour Kvaratshkelia 🤯 Restez connectés pour connaître les dessous de ce retournement !

➡️ https://t.co/evh23kKWQw pic.twitter.com/POaSuLUOOG — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

Nuno Mendes pourrait quitter le PSG

En revanche, le PSG se retrouve dans une situation périlleuse concernant Nuno Mendes. Pas satisfait par sa situation contractuelle dans la capitale, le phénomène de 25 ans envisagerait un départ comme l’a récemment révélé FootMercato. Manchester United serait à l’affût, alors que le nouvel entraîneur des Red Devils Ruben Amorim connaît très bien le latéral Parisien.

Manchester City et le Real Madrid débarquent dans ce dossier

Si cette situation pose clairement problème du côté du PSG, le club parisien n’est pas près d’être sorti d’affaire. En effet, en plus de Manchester United, Manchester City et surtout le Real Madrid seraient très attentifs à la situation de Nuno Mendes révèle CaughtOffside ce dimanche matin. Affaire à suivre de près...