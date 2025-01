Transferts : Une star arrive, le PSG lâche 60M€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato hivernal s’accélère pour le PSG, qui fonce sur la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia. Si ce samedi, l’entraîneur de Naples Antonio Conte a confirmé que le Géorgien souhaiter quitter le club, Paris cherche actuellement un terrain d’entente pour le transfert du phénomène de 23 ans. A l’heure actuelle, l’offre parisienne tournerait autour des 60M€, alors qu’un accord est proche d’être trouvé.

Le PSG pourrait réaliser un énorme coup sur ce mercato hivernal. Désireux de se renforcer sur le côté gauche de son attaque, le club de la capitale a identifié Khvicha Kvaratskhelia comme grande priorité pour ce mois de janvier. Contrairement à l’été dernier, Naples est désormais prêt à se séparer du phénomène géorgien. En effet, ce samedi, l’entraîneur Antonio Conte a confirmé qu’un départ se rapprochait pour le numéro 77, qui a réclamé son départ cet hiver.

Un club pourrait bien contrarier les plans du PSG pour Kvaratshkelia 🤯 Restez connectés pour connaître les dessous de ce retournement !

➡️ https://t.co/evh23kKWQw pic.twitter.com/POaSuLUOOG — le10sport (@le10sport) January 12, 2025

Kvaratskhelia a réclamé son départ de Naples

« Kvaratskhelia a demandé à Naples à être vendu. Je ressens une grande déception, j’ai passé six mois à essayer de lui montrer que quelque chose d’important pouvait être fait. Et à travailler avec le club dans le but de renouveler son contrat. Maintenant, après six mois, nous sommes de retour à la case départ. Aujourd’hui, c’est un joueur du Napoli. Demain, après-demain ou le 31 janvier….. Nous verrons bien.On ne peut enchaîner personne : ce serait contre-productif. Il doit savoir que c’est une situation que lui, l’entourage et le club doivent résoudre. S’il reste, il est bon qu’il sache que je ne suis opposé à rien. S’il reste, il doit me donner 100% comme il l’a fait jusqu’à présent », a ainsi confié Conte, visiblement très déçu.

Le PSG va conclure ce dossier pour 60M€ ?

Si son arrivée au PSG semble donc en très bonne voie, à quel prix sera recruté Khvicha Kvaratskhelia ? Ce dimanche matin, le journaliste Ben Jacobs révèle sur X que le PSG est optimiste quant à un accord bien inférieur aux 80M€ initialement évoqués. La première offre parisienne tournerait aux alentours des 60M€ annonce Ben Jacobs, alors qu’un accord entre Paris et Naples pourrait être trouvé en début de semaine prochaine...