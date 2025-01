PSG : «Néfaste», Kvaratskhelia fait une erreur monumentale ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Khvicha Kvaratskhelia a choisi le PSG. Le joueur du Napoli a fait savoir à Antonio Conte et à ses dirigeants qu'il souhaitait rejoindre le groupe de Luis Enrique dès cet hiver. Une jolie pioche pour le club parisien. Mais ce choix laisse sceptique certains observateurs comme Igor Kolyvanov, ancien attaquant de Bologne.

Ce ne serait plus qu’une question de temps avant que Khvicha Kvaratskhelia ne rejoigne le PSG. Contactées par L’Equipe, des sources parisiennes évoquent une possible arrivée de l’international géorgien dans les prochains jours. Un accord pourrait être trouvé avec le Napoli autour d’un transfert à 70M€.

Marquinhos, mentor au PSG ! 🔥 Découvrez comment il a guidé Lucas Beraldo, le nouveau joyau brésilien du club.

➡️ https://t.co/44B25nOcmn pic.twitter.com/xVQEGP18k1 — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

Le choix du joueur déjà critiqué

Mais le choix de Kvaratskhelia est loin de faire l’unanimité. « Il est fort possible qu’un transfert au PSG ait un effet néfaste sur la carrière de Khvicha. C'est plus facile de jouer dans l'équipe parisienne, car à chaque match ils sont favoris et le niveau de résistance n'est pas si fort. Quand tout vous est facile, il est très difficile de progresser » a déclaré Igor Kolyvanov, ancien attaquant de Bologne.

Un départ en Angleterre ou en Espagne est réclamé

Selon lui, un départ en Premier League ou en Liga aurait été plus judicieux. « Ce serait une chose si Kvaratskhelia allait en Angleterre ou en Espagne, car ce sont des championnats qui en valent la peine. Je ne sais pas pour la France » a-t-il lâché à Championat.