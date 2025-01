Kvaratskhelia : Le PSG annonce un énorme coup de froid ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La tendance se confirme pour Khvicha Kvaratskhelia. Entraîneur du Napoli, Antonio Conte a confirmé, en conférence de presse ce samedi, les envies de départ de son ailier géorgien, en discussions avec le PSG. Certaines sources annoncent un accord imminent dans ce dossier, mais le club parisien affiche un discours prudent.

La première recrue de l’hiver et son ampleur pourraient rappeler une époque révolue aux supporters parisiens. Depuis près de deux ans, le projet avait changé de visage. Dans le sillage de Luis Campos, le PSG souhaitait mettre la main sur des jeunes, si possible français, et peu onéreux. Récemment encore, Nasser Al-Khelaïfi avait confirmé l’ambition de son équipe. Mais les besoins offensifs de la formation contraignent le PSG à mettre le paquet. Déjà explorée l’été dernier, la piste Khvicha Kvaratskhelia a été relancée et a de grandes chances d’aboutir.

Le départ du Géorgien est confirmé

En conférence de presse, Antonio Conte a confirmé que l’ailier géorgien avait demandé à partir. « Il a demandé au club de le transférer. J'en ai parlé avec le joueur qui a confirmé cette décision. Je suis déçu (...) Je ne voudrais pas que demain, s'il reste, il pense que je l'ai enchaîné ici. Je l'ai fait l'été dernier en pensant pouvoir le convaincre du bien-fondé du projet mais je n'ai pas réussi. Nous perdons un joueur important » a confié le coach du Napoli ce samedi.

Le PSG ne veut pas s'enflammer

Dans le même temps, de nombreux journalistes évoquent un accord imminent entre Kvaratskhelia et le PSG. Mais lorsque L’Equipe donne la parole aux dirigeants parisiens, une certaine forme de prudence, voire d’inquiétude se fait ressentir. Des sources au sein de la formation indiquaient, jusqu’à récemment, qu’il ne fallait pas s’attendre à une arrivée à court terme du joueur à Paris. D’autres prennent moins de précaution et indiquent que ce dossier est en très bonne voie. Bientôt, la pondération pourrait laisser place à l’euphorie.