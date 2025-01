Transferts : Kvaratskhelia va toucher le jackpot au PSG !

Alexis Brunet

Initialement, le PSG comptait en priorité se débarrasser de certains joueurs lors du mercato hivernal, mais le club de la capitale pourrait finalement commencer par mettre la main sur un renfort et pas n’importe lequel. En effet, les dirigeants parisiens seraient actuellement en négociations avec Naples pour un transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Cela serait d’ailleurs en bonne voie et le Géorgien pourrait toucher une petite fortune à Paris.

L’été dernier, le PSG faisait face à un grand problème : remplacer du mieux possible Kylian Mbappé. Le Français parti au Real Madrid, les dirigeants parisiens devaient donc trouver un successeur au champion du monde et ils avaient fini par dénicher la perle rare. Paris voulait miser sur Khvicha Kvaratskhelia, mais le Napoli avait alors fermé la porte pour un départ du Géorgien.

Le PSG retente sa chance pour Kvaratskhelia

Si le PSG a donc échoué à faire venir Khvicha Kvaratskhelia l’été dernier, cela ne l’a visiblement pas totalement refroidi. En effet, le club de la capitale a décidé de retenter sa chance cet hiver et le Napoli serait maintenant plus ouvert à un départ du Géorgien. Un chèque de 80M€ pourrait satisfaire les demandes de la formation italienne pour son attaquant.

Kvaratskhelia pourrait toucher 11M€ par an au PSG

Pour le moment, Khvicha Kvaratskhelia n’est pas encore au PSG, mais on commence toutefois à découvrir certaines indiscrétions sur son possible futur contrat. Selon la Gazzetta dello Sport, le Géorgien pourrait toucher 11M€ s’il venait à rejoindre Paris. Une somme non négligeable qui pourrait finir de convaincre l’attaquant de quitter le Napoli.