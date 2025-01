Mercato - PSG : Coup de tonnerre avec une star, l’incroyable trahison !

Alexis Brunet

Avec Luis Enrique, aucun joueur n’est sûr d’être titulaire au PSG, et cela même pour le poste de gardien de but. Alors que Gianluigi Donnarumma est le numéro un dans la hiérarchie, le coach parisien a également parfois fait confiance à Matvey Safonov. L’Italien n’est donc pas un titulaire indiscutable et cela pourrait le pousser à aller voir ailleurs l’été prochain. L’Inter Milan s’intéresserait d’ailleurs à lui, alors que ce dernier a pourtant évolué chez l’ennemi juré par le passé, l’AC Milan.

Lors du mercato hivernal, le PSG a prévu de se renforcer à deux postes bien précis. Le club de la capitale se cherche un nouveau défenseur central droit, en cas de départ de Milan Skriniar, mais également un ailier gauche, afin de concurrencer Bradley Barcola et également car Randal Kolo Muani est lui aussi annoncé sortant. L’été prochain, d’autres postes pourraient être renforcés, dont celui de gardien de but.

Asensio sur le départ ? 🔥 Une révélation qui pourrait changer la donne au PSG ! Ne ratez pas les dernières infos sur ce transfert explosif. https://t.co/yIhsmRnPSG — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

Donnarumma intéresse l’Inter Milan

Depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma n’est pas un titulaire indiscutable au PSG. Bien que l’Italien soit le numéro un dans la hiérarchie, Luis Enrique a souvent décidé d’aligner Matvey Safonov à sa place. L’ancien joueur de l’AC Milan sait que sa place peut donc être menacée à Paris et il pourrait donc être tenté de rentrer au pays. En effet, selon Sky Italia, l’Inter Milan penserait au Parisien pour l’été prochain, afin d’anticiper la fin de contrat de Yann Sommer.

Donnarumma est passé par l’AC Milan

Un retour en Serie A pourrait plaire à Gianluigi Donnarumma, d’autant plus que ce dernier n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG, qui arrive à échéance en 2026, et les négociations seraient actuellement au point mort. Toutefois, il faudra voir si le Parisien souhaite bien rejoindre l’Inter Milan, car par le passé il a évolué chez l’ennemi juré des Nerazzurri. En effet, de 2013 à 2021, Donnarumma a porté les couleurs de l’AC Milan et il a disputé 251 matches en pro avec les Rossoneri. Un détail qui pourrait donc avoir son importance.