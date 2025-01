Mercato : Il quitte l’OM et s’en mord les doigts !

Arnaud De Kanel

A l'été 2022, alors qu'il venait de qualifier son équipe pour la Ligue des champions, Jorge Sampaoli présentait sa démission à Pablo Longoria. Déçu du recrutement l'entraineur argentin avait préféré s'en aller. Mais voilà que l'ancien entraineur du FC Séville regretterait son départ de l'OM selon une source interne.

Jorge Sampaoli a un tempérament qu'on pourrait qualifier de volcanique. L'OM le savait et c'est notamment pour cela que tout avait si bien fonctionné au départ entre l'Argentin et son nouveau club, lui qui était adulé par les supporters grâce à son tempérament. Le match était idéal et il aurait pu s'éterniser.

Une signature clé pour l'OM ! Longoria et Benatia boostent les ambitions du club. 🐚 https://t.co/U75YUKWrMF — le10sport (@le10sport) January 11, 2025

Sampaoli regrette son départ

Mais alors qu'il s'apprêtait à entamer une saison rythmée, Jorge Sampaoli s'était montré gourmand en réclamant les arrivées de Renato Sanches ou encore Antoine Griezmann. L'OM s'était orienté vers des pistes moins prestigieuses et cela avait entrainé le départ de l'Argentin qui le regrette aujourd'hui.

«Il regrette d’être parti»

« On aurait aimé donner de la continuité à Jorge qui avait encore des choses à donner à l’OM. Selon moi, il regrette d’être parti », fait-on savoir du côté de l'OM pour La Provence. Jorge Sampaoli retrouvera son ancien club ce samedi soir alors que son équipe est dans une mauvaise passe.