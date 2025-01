L’OM retrouve Sampaoli, un festival est annoncé !

Thomas Bourseau

C’est l’heure des retrouvailles entre l’OM et Jorge Sampaoli et ce, un an et demi après l’annonce du départ choc de l’Argentin en juillet 2022. Aujourd’hui en poste au Stade Rennais, Sampaoli va accueillir l’Olympique de Marseille à Rennes samedi. Roberto De Zerbi lui a rendu hommage ne lui fera pas de cadeaux.

Arrivé un mois après le départ surprise d’André Villas-Boas, le pompier Jorge Sampaoli se devait d’éteindre l’incendie en interne à Marseille. Et pendant un peu moins d’une saison et demie, l’entraîneur argentin a enthousiasmé les supporters marseillais en arrachant la deuxième place du classement au terme de la saison 2021/2022 à la toute dernière journée du championnat. Sampaoli avait pris la décision de quitter ses fonctions en raison d’une insatisfaction sur le début du recrutement estival effectué.

«Sampaoli est un grand entraîneur, il a obtenu de bons résultats ici à Marseille»

Depuis, l’OM a connu une flopée d’entraîneurs, d’Igor Tudor son successeur à Roberto De Zerbi en passant par Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset. De Zerbi a signé un contrat de trois saisons le 29 juin 2024 à l’Olympique de Marseille. Et ce samedi au Roazhon Park, l’OM retrouvera Jorge Sampaoli. L’occasion pour Roberto De Zerbi de lui dresser un portrait flatteur. « Sampaoli est un grand entraîneur, il a obtenu de bons résultats ici à Marseille. Ça va être un match difficile avec une équipe forte qui se renforce avec deux bons joueurs. Le match sera difficile pour tout le monde, ce sera un test important, on veut continuer sur cette lancée ».

«On ne veut rien calculer, il faut courir, marquer des buts et ne pas en encaisser»

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a annoncé la couleur et ses ambitions pour cette confrontation en terres bretonnes. « On veut continuer à gagner, on sait que ce qu'on a fait jusqu'ici, ça ne compte pas s'il n'y a pas la continuité dans les résultats. On ne veut rien calculer, il faut courir, marquer des buts et ne pas en encaisser ». L’OM reste sur six matchs sans défaite et au vu du discours livré par l’entraîneur italien, l’objectif est de poursuivre cette belle série.