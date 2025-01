F1 : Décision fracassante, voilà l'homme qui va changer l'avenir d'Alonso !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir de Fernando Alonso est toujours un sujet récurrent en Formule 1. Et pour cause, le pilote espagnol entamera sa 22e saison cette année, et bien qu'il ait récemment prolongé son contrat avec Aston Martin, son futur dépendra en grande partie de ce qu'Adrian Newey sera en mesure de lui offrir comme monoplace en 2026.

Du haut de ses 43 ans, Fernando Alonso fait preuve d'une longévité exceptionnelle. Toutefois, il est évident que la fin de sa carrière en Formule 1 est plus proche que le début. Le double champion du monde a prolongé son contrat chez Aston Martin jusqu'en 2026 qui représentera donc une date cruciale pour l'avenir de Fernando Alonso comme le souligne son manager historique à savoir Flavio Briatore, convaincu que si Adrian Newey fait naître une monoplace capable de gagner le titre, Alonso continuera.

Alpine prépare un tournant pour Gasly en 2025 : un avenir incertain pour le pilote après une saison prometteuse. 🚗

➡️ https://t.co/7n3xjFqxpV pic.twitter.com/Vx1pIZCqFm — le10sport (@le10sport) December 31, 2024

Newey va influencer l'avenir d'Alonso

« Si vous me demandez si Fernando veut continuer après la fin de son contrat, je ne sais pas encore. Notre dernière année sera 2026 pour le moment avec Aston Martin. Ce qu’il veut faire après, je ne sais pas. Veut-il continuer encore un an ? La performance est là. Vous voyez la performance de Fernando, elle est là. Ce n’est pas une question de perte de concentration, ou de motivation. Pendant une course, il est toujours là. S’il est 11e, il veut être 10e. S’il est 10e, il veut être neuvième. Il veut que la voiture soit compétitive. Il se qualifie bien, il court bien », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Cela dépendra de son ressenti du projet avec Adrian Newey»

« Je ne sais pas, honnêtement, s’il veut s’arrêter avec 2026 comme dernière année ou s’il veut continuer. Honnêtement, je ne sais pas. Cela dépendra de son ressenti du projet avec Adrian Newey, et du timing, je ne sais pas s’il aura fondé une famille à ce moment-là et ainsi de suite. Mais c’est sûr, c’est quelqu’un d’unique. Je n’ai jamais vu quelqu’un comme ça, aussi déterminé chaque jour, chaque jour, chaque jour. Il ne renonce jamais. Incroyable », ajoute Flavio Briatore.