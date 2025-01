F1 - Alpine : Nouveau pilote avec Gasly, le coup de théâtre que personne n'a vue venir !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme toutes les écuries, Alpine a déjà annoncé son duo de pilote pour la saison 2025. Après avoir décidé de se séparer d'Esteban Ocon, c'est Jack Doohan qui a été choisi pour faire équipe avec l'intouchable Pierre Gasly. Et pourtant, Flavio Briatore serait sur le point de trouver un accord avec Franco Colapinto afin de mettre déjà la pression sur le rookie australien.

En fin de saison dernière, Alpine a fait le choix de se séparer d'Esteban Ocon, qui lui s'est engagé avec Haas. D'ailleurs, le pilote français avait même été écarté de la dernière course de la saison à Abu Dhabi. C'est Jack Doohan qui avait pris place dans sont baquet. Il faut dire que le rookie australien sera le coéquipier de Pierre Gasly en 2025. Mais son avenir s'assombrit déjà chez Alpine !

Habitué aux décisions fracassantes, Flavio Briatore pourrait bien refaire le coup. En effet, mercredi, une folle rumeur a circulé en Argentine. Le média Olé assurait ainsi que Franco Colapinto était tout proche de s'engager avec Alpine pour prendre la place de Jack Doohan, qui n'a même pas encore officiellement débuté avec l'écurie française. Une énorme bombe, mais la rumeur d'une arrivée du pilote argentin chez Alpine, circulait déjà avant l'officialisation du choix de Jack Doohan. Il faut dire que Colapinto a impressionné pour ses débuts en F1 chez Williams, et il se retrouve officiellement sans volant. D'après Nextgen-auto.com, c'est la raison pour laquelle Flavio Briatore espère sauter sur l'occasion. Mais plutôt dans l'optique de préparer un éventuel échec de Jack Doohan. Franco Colapinto serait ainsi une sorte de doublure prête à sauter sur l'occasion si un des deux pilotes Alpine venait à décevoir. Autrement dit, la pression sur le rookie australien sera immense.

