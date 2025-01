F1 - Gasly : Alpine lâche un gros coup de pression !

Pierrick Levallet

Après une année 2024 particulièrement mitigée, Alpine ne veut pas reproduire les mêmes erreurs en 2025. Pierre Gasly sera épaulé par Jack Doohan la saison prochaine. L’Australien remplace Esteban Ocon. L’écurie française a toutefois mis les choses au clair, indiquant que les deux pilotes n’avaient pas le droit à l’erreur.

Pierre Gasly sera épaulé par quelqu’un d’autre qu’Esteban Ocon en 2025. Après une saison 2024 plutôt mitigée, Alpine a décidé de se séparer du Français pour donner sa chance à Jack Doohan. L’Australien va donc découvrir la F1 après avoir montré des choses intéressantes en F2. L’écurie française a toutefois annoncé clairement la couleur à ses deux pilotes pour la saison à venir, indiquant que l’erreur n’était pas envisageable.

«Il sera remplacé»

« Nous commençons l’année avec Pierre et Jack, je le garantis. Après, on verra au cours de la saison. Je dois aider l’équipe à atteindre une situation qui lui permette d’obtenir des résultats. Le pilote est celui qui doit terminer le travail des presque mille personnes qui sont derrière lui. Tout le monde travaille pour deux personnes seulement. Et s’il y a un pilote qui ne progresse pas, qui n’apporte pas de résultats, il sera alors remplacé » a lancé Flavio Briatore, patron d’Alpine, dans des propos rapportés par F1 Only.

Une fin de saison 2024 prometteuse pour Alpine

Reste maintenant à voir si Alpine réalisera une année 2025 nettement meilleure que 2024. Le début de saison dernière était particulièrement poussif pour l’écurie française. Il avait fallu attendre la sixième course, à Miami, pour que les premiers points de l’équipe au championnat constructeur soient inscrits. Le déclic était finalement arrivé au Brésil en novembre dernier, avec le double podium d’Esteban Ocon et Pierre Gasly. La fin de saison se voulait prometteuse. À voir maintenant si Alpine saura maintenir ce cap.