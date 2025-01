F1 : Clash chez McLaren ? Le patron annonce la couleur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant permis à McLaren de reporter le titre des constructeurs en 2024, Lando Norris et Oscar Piastri ont confirmé que leur duo était assurément l’un si ce n’est le plus performant de la grille. Mais alors qu’une rivalité pouvant engendrer des tensions est à prévoir sur le long terme, le directeur Andrea Stella a tenu à mettre les choses au clair à ce sujet.

Ils forment une association de pilotes extrêmement dangereuse. A eux deux, Lando Norris et Oscar Piastri ont prouvé en 2024, qu’il fallait compter sur les deux pilotes pour un possible titre de champion du monde à l’avenir. Chez McLaren, le Britannique et l’Australien ont brillé, et sont voués à un très bel avenir. Mais les observateurs ne s’y trompent pas, une belle entente peut rapidement se transformer en rivalité, voire en clash dans le futur…

« Nous savons qu’en Formule 1, cela s’accompagne toujours de complications »

Interrogé à ce sujet, le Team Principal de McLaren Andrea Stella a rapidement tenu à écarter un quelconque problème entre les deux pilotes. « Tout d’abord, j’espère que vous avez raison. Nous voulons vraiment avoir ce genre de problème. Nous avons travaillé très dur pour avoir une voiture en état de gagner des courses et deux pilotes en état de gagner des courses. Et nous savons qu’en Formule 1, cela s’accompagne toujours de complications », a lâché l’Italien dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Jusqu’à présent, je pense que ce processus a été très positif »

« Mais ce sont des complications auxquelles nous avons déjà été confrontés cette saison dans une certaine mesure. Je pense que nous avons toujours abordé cette question de manière cohérente. Les deux pilotes ont toujours été pleinement conscients que nous devions trouver des solutions qui, tout d’abord, mettaient en avant les intérêts de l’équipe et ensuite ceux des pilotes. Jusqu’à présent, je pense que ce processus a été très positif. C’est un processus que nous avons l’intention de poursuivre la saison prochaine », conclut Stella.