F1 : Norris - Piastri : Un clash inévitable annoncé chez McLaren !

Cette saison, Lando Norris et Oscar Piastri ont formé un duo de choc chez McLaren. Les deux pilotes ont permis à l’écurie britannique de remporter le titre de champion du monde des constructeurs, alors que Norris a talonné Verstappen au classement pilote. Mais pour Marc Priestley, la relation entre les deux hommes pourrait se détériorer au fil du temps.

Il s’agit assurément du meilleur duo de pilotes de l’année 2024. A eux deux, Lando Norris et Oscar Piastri ont permis à McLaren de glaner un nouveau titre de champion du monde des constructeurs, le premier depuis 1998. De plus, les deux hommes semblent s’entendre à merveille, et ont fait preuve de courtoisie l’un envers l’autre. Cependant, à l’avenir, Marc Priestley a bien du mal à voir comment le Britannique et l’Australien vont cohabiter.

F1 : Red Bull prévenu, Verstappen a fait son choix pour son avenir et l'annonce ! https://t.co/rWnQWxkz2p pic.twitter.com/qpFtxreZFM — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

« Il n’y a aucune chance que Norris et Piastri restent amis »

« Lando Norris et Oscar Piastri sont deux excellents pilotes qui ont encore beaucoup de potentiel. Il y a encore un énorme potentiel inexploité entre les deux, aucun d’entre eux n’avait jamais gagné un Grand Prix avant cette saison, le potentiel est énorme. Ils sont tous les deux en très bonne position. Cependant, s’ils sont tous les deux en compétition pour le championnat la saison prochaine et que la seule personne qui se trouve sur le chemin de l’autre est eux-mêmes, il n’y a aucune chance que Norris et Piastri restent amis. Je n’ai jamais vu cela se produire et je ne pense pas que cela puisse arriver », a confié l’ancien mécanicien de McLaren dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« C’est la réalité du sport »

« Depuis l’âge de sept ou huit ans, ces pilotes rêvent d’être champions de F1, et leur seule concurrence est le gars qui porte la même tenue dans le même garage, ils deviennent votre ennemi. C’est la réalité du sport. J’étais chez McLaren où cette situation rare se produit et les choses deviennent désagréables, les coudes sortent sur la piste de course. Nous l’avons vu avec Nico Rosberg et Lewis Hamilton, Fernando Alonso et Hamilton, Ayrton Senna et Alain Prost », conclut Priestley.