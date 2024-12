F1 : «F**k you», Red Bull se lâche sur le scandale !

Pierrick Levallet

La saison 2024 de F1 n’a pas été de tout repos chez Red Bull. Max Verstappen a connu une période délicate même s’il a fini par être sacré champion du monde. Christian Horner, lui, a fait l’objet d’un véritable scandale en début d’année. Le patron de l’écurie autrichienne a été accusé de comportement inapproprié envers son assistante, et s’est d’ailleurs livré sur le sujet.

Red Bull aura vécu une saison 2024 assez particulière en F1. Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive, mais il a connu un gros passage à vide en milieu d’année. Christian Horner, lui, a été au coeur d’un véritable scandale. Le patron de Red Bull a été accusé de comportement inapproprié par son assistante sur son lieu de travail et en-dehors. Finalement, aucune charge n’a été retenue contre le directeur de 51 ans. Christian Horner avoue d’ailleurs avoir été touché par le soutien que Red Bull lui a montré pendant l’affaire.

«Je n’ai jamais senti que je devais partir»

« Dans les moments difficiles et lorsque des pierres vous sont jetées, cela galvanise réellement une équipe. Je pense qu’il y a eu un élément de ’Fuck you’ de la part de l’équipe cette année. Nos gens disaient : ’Nous sommes une équipe forte, peu importe ce que vous nous lancez, allez-y’. Je n’ai jamais senti que je devais partir. J’ai cru en moi » a d’abord expliqué le dirigeant de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«J’ai reçu un soutien et un appui énorme»

« J’ai cru au processus. J’ai fait confiance au processus qui a été scrupuleusement appliqué par l’entreprise et je devais simplement lui faire confiance. J’ai reçu un soutien et un appui énorme de la part des actionnaires et de l’intérieur de l’entreprise. Le soutien que l’équipe m’a apporté et l’accueil qu’elle m’a réservé, je ne l’oublierai jamais » a ensuite ajouté Christian Horner.