F1 : «Problèmes» chez Red Bull, Verstappen balance

Pierrick Levallet

Malgré son quatrième sacre de champion du monde consécutif, Max Verstappen a connu une saison plus délicate en F1. Le Néerlandais a notamment connu un gros passage à vide en milieu d’année, ce qui a permis à certains de ses concurrents comme Lando Norris de revenir sur lui. Le pilote de 27 ans s’est fait peur, mais a finalement décroché sa quatrième couronne. Max Verstappen a toutefois pointé du doigt les principaux problèmes de sa Red Bull pour la saison prochaine.

«Je fais confiance à l'équipe»

« On doit vraiment faire des progrès pour être performants l'an prochain, on le sait tous. Je fais confiance à l'équipe pour qu'elle puisse résoudre les problèmes d'équilibre de la saison dernière. Certaines choses que nous n'avons pas pu ajuster la saison dernière le seront pour la prochaine. On sait que l'on doit faire mieux sur les vibreurs, sur les bosses et dans les virages lents. Habituellement ce sont nos faiblesses. Après, si on est encore battus, ce sera en vitesse pure » a d’abord expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«C'était différent par rapport à la voiture de l'an dernier»

« J'ai vu quelques graphiques en analysant les données. J'ai vu des changements aérodynamiques en entrée de courbe, dans les virages et aussi dans la hauteur de caisse. C'était différent par rapport à la voiture de l'an dernier. J'ai dit 'Eh, c'est clairement le problème, non ?' Par la suite j'ai appris que c'était le cas. Je n'avais jamais vu ces données et ces graphiques avant » a ensuite ajouté Max Verstappen. Red Bull est prévenu.