Malaise en F1, Verstappen balance sur les «idiots»

Bien que victorieux pour une quatrième fois consécutive en Formule 1, Max Verstappen a traversé une période difficile avec dix courses sans victoire, permettant à Lando Norris de se rapprocher. La relation entre les deux hommes a fait parler, mais le Néerlandais affirme que leur relation n’a pas été impactée par cette concurrence.

Max Verstappen a remporté sa quatrième couronne mondiale de suite en cette année 2024, égalant Alain Prost (1985, 1986, 1989, 1993) et Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013). Malgré ce nouveau succès, tout n’a pas été simple pour autant pour le Néerlandais, qui a enchaîné dix courses sans succès, de quoi notamment profiter à Lando Norris, dauphin de Verstappen, qui cumule quatre victoires cette saison, le plus haut total derrière le pilote de Red Bull. Une concurrence qui a beaucoup fait parler.

« Il y a beaucoup d’idiots sur les réseaux sociaux qui ont toujours quelque chose à dire »

Amis, Max Verstappen et Lando Norris se sont livré une grosse bataille au volant de leur monoplace. En Autriche, les deux hommes ont même eu un accrochage sur la piste, de quoi susciter des rumeurs sur d’éventuelles tensions, ce que nie le Néerlandais. « Les gens rendent toujours les choses bien pires sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d’idiots sur cette plateforme qui ont toujours quelque chose à dire, quelque chose à redire, a confié Verstappen, rapporté par Nextgen-Auto. Il y a beaucoup de gens positifs, mais aussi de vrais idiots. Je pense qu’il vaut mieux ignorer tout ça. Lando et moi, on s’entend très bien. Bien sûr, il y a eu des moments un peu de tension en piste, mais en dehors, ça ne devrait pas avoir d’importance. On essaie toujours de faire de notre mieux en piste pour obtenir le meilleur résultat possible. On se bat pour le Championnat du Monde. Je pense que c’est normal que ce genre de choses arrive, mais on s’entend bien. »

« Notre amitié est en péril »

Pourtant, Lando Norris reconnaissait en novembre que son amitié avec Max Verstappen était en péril. « Ma façon de me concentrer sur la piste est différente de celle en dehors de la piste. Si quelqu’un me traite comme un moins que rien sur la piste, cela ne veut pas dire que je le traiterai comme un moins que rien en dehors de la piste. Ce sont deux mondes différents, expliquait le pilote McLaren. Très peu de gens au monde ont fait ce que Max a pu faire. Il y a 99 choses dans lesquelles il est meilleur que tout le monde, et une chose dans laquelle il ne l’est pas et ce sont les relations humaines. Notre amitié est en péril mais nous verrons à la fin de la saison comment passer à autre chose, certainement. »