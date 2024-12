F1 - Gasly : «Extraordinaire», Alpine hallucine et annonce du lourd !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une fin de saison remarquable et d'une dernière course satisfaisante pour permettre à Alpine d'aller chercher la sixième place du classement des constructeurs, Pierre Gasly continuera bien l'aventure en 2025 aux côtés de Jack Doohan. Malgré les difficultés cette saison, le pilote français a été récompensé par ses efforts, et Flavio Briatore a tenu à lui faire passer un gros message.

Grâce au double podium surprise obtenu au Brésil, l'écurie Alpine a réussi à se redonner un second souffle en fin de saison. Pierre Gasly ayant marqué plusieurs fois de gros points. Le pilote français a permis à son équipe de retrouver l'espoir en vue de la saison prochaine, et on se tourne déjà vers 2025 avec de réelles ambitions pour son association avec Jack Doohan.

«C'est grâce à lui»

En réussissant à grappiller la 6ème place pour Alpine, Pierre Gasly a un peu réussi à redorer le bilan de l'écurie française, pour le plus grand plaisir de Flavio Briatore. « Pierre a fait un travail extraordinaire. Il m'a surpris énormément cette année. C'est vraiment notre pilote. Je le remercie vraiment. Il a changé complètement d'attitude cette saison. Il n'a jamais eu d'accidents. Si on a réussi à être sixième, c'est grâce à lui », lâche le directeur italien lors d'une interview réalisée pour Le Parisien.

«Je suis sûr que Pierre continuera son super travail»

L'association entre Pierre Gasly et Esteban Ocon cette année n'aura pas vraiment porté ses fruits. En gardant sa positivité pour finir la saison de la bonne manière, Gasly pourrait bien démarrer 2025 sur la même dynamique avec un nouveau coéquipier. « Je suis sûr que Pierre continuera son super travail. Et que Jack Doohan sera à sa hauteur », ajoute Flavio Briatore. Les deux pilotes auront quelques mois pour se préparer en vue des premières courses de la saison 2025.