F1 - Leclerc : Ferrari lance déjà un premier avertissement à Hamilton !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir passé les 12 dernières années chez Mercedes, Lewis Hamilton évoluera sous les couleurs de Ferrari la saison prochaine, avec l’ambition d’aller chercher un huitième titre de champion du monde. Mais pour y parvenir, le Britannique va devoir batailler avec Charles Leclerc, car comme l’a assuré Frédéric Vasseur, il n’y aura pas de numéro un entre les deux hommes.

Après Sebastian Vettel et Carlos Sainz, Charles Leclerc va avoir droit à un nouveau coéquipier la saison prochaine et pas des moindres, puisque ce sera Lewis Hamilton qui sera à ses côtés. Après 12 ans et 6 titres de champions du monde, le Britannique, qui fêtera ses 40 ans en janvier prochain, a décidé de mettre fin à son aventure chez Mercedes afin d’enfiler la mythique tunique rouge de Ferrari.

F1 : Un pilote s'annonce chez Red Bull avec Verstappen https://t.co/tMdkLRHNKQ pic.twitter.com/93uYg19YJI — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

Pas de numéro 1 entre Leclerc et Hamilton

L’objectif est clair pour Lewis Hamilton. Après avoir vu Max Verstappen rafler les quatre derniers titres, il espère que Ferrari lui donnera la voiture qui lui permettra d’être sacré champion du monde pour la huitième fois de sa carrière. Un objectif qui est également celui de Charles Leclerc, en quête de son premier titre, et pour y parvenir, ils seront tous les deux sur un pied d’égalité. En effet, Frédéric Vasseur a assuré qu’il n’y aurait pas de numéro un entre le Monégasque et Lewis Hamilton.

« Je ne veux rien changer à ça »

« Je pense qu’on a fait une bonne démonstration de “pas de numéro un” cette année et l’année dernière. Je suis très, très content du travail qu’ils ont fait. On a eu des moments un petit peu chauds, mais on n’a jamais perdu de points, on n’a jamais eu d’accrochage et leur émulation a été vraiment clé dans notre performance. C’est la volonté de toujours pousser son équipier, d’aller chercher le dernier centième de seconde sur tous les tours de toutes les séances. Ça a été clé pour nous dans la performance générale de l’équipe et je ne veux rien changer à ça », a assuré Frédéric Vasseur, dans un entretien accordé à Canal+.