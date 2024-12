F1 : Calvaire avec Hamilton, Mercedes balance !

Pierrick Levallet

Pour sa dernière saison chez Mercedes, Lewis Hamilton avait sans doute rêvé mieux. Le septuple champion du monde a connu une année plutôt délicate, ponctuée par une 7e place au classement des pilotes, avant de rejoindre Ferrari. L’écurie allemande souhaite toutefois redresser la barre dès 2025, malgré le départ du Britannique.

« Je ne voudrais pas répéter cette année. Cela a été émotionnellement difficile. Nous avons remporté trois courses au milieu de l’année, puis une victoire finale à Las Vegas. Nous pensions être revenus pour de bon devant à l’été mais... [...] Nous n’avons pas atteint les objectifs que nous aurions souhaité atteindre. Cela a donc été une année difficile » a d’abord indiqué James Allison dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

« Mais c’est, je pense, l’un des meilleurs aspects de la F1. C’est extrêmement difficile. Il est très difficile de tout réussir. Ceux qui y parviennent l’ont bien mérité et on ne peut que leur tirer notre chapeau car ils le méritent. Alors quand j’ai vu les sourires des gars de McLaren, je me suis dit : ’Eh bien, ils l’ont mérité et je sais ce que ça fait et je les envie pour ça’. Et cela vous donne simplement envie de revivre cela pour vous-même et pour notre équipe. Donc même si 2024 a été une saison de progrès, je veux mieux pour 2025. Tout le monde veut mieux » a ensuite ajouté l’ingénieur de chez Mercedes. Reste maintenant à voir si l’équipe dirigée par Toto Wolff saura faire mieux la saison prochaine, sans Lewis Hamilton.