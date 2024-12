XV de France : Le successeur de Galthié connu, Antoine Dupont va adorer !

Axel Cornic

Arrivé en 2019, Fabien Galthié a prolongé jusqu’en 2028, soit après la prochaine Coupe du monde qui se tiendra en 2027 en Australie. La Fédération française de rugby a encore du temps pour lui trouver un successeur, mais un nouveau candidat semble se détacher après Ronan O’Gara, qui a plusieurs fois évoqué la possibilité de diriger le XV de France.

Si l’échec de la Coupe du monde 2023 est encore dans toutes les têtes, le bilan de Fabien Galthié est plus que positif depuis son arrivée à la tête du XV de France. Il ne faut en effet pas oublier les 80% de victoires lors de son premier mandat, mais surtout un rugby tricolore totalement relancé après une décennie noire, avec des nombreux joueurs qui figurent désormais parmi les meilleurs de la planète.

Après Galthié...

C’est le cas d’Antoine Dupont, qu’on ne présente plus tant il semble être devenu une star mondiale, tant au niveau sportif qu’au niveau de l’image. Et la relation avec Galthié semble être plutôt bonne, puisque c’est lui qui lui a offert le rôle de capitaine du XV de France, qu’il a repris récemment après son absence due aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L’histoire d’amour entre le demi de mêlée et son sélectionneur pourrait d’ailleurs se poursuivre bien après la fin de l’actuel quadriennat !

Place à Ugo Mola ?

D’après les informations du Figaro, Ugo Mola serait sur le point de prolonger avec le Stade Toulousain jusqu’en 2031, lui qui est en poste depuis 2015. Mais le facteur très intéressant est que dans ce nouveau contrat il y aurait une clause activable après la Coupe du monde 2027 pour le libérer, si jamais la FFR venait à lui offrir le poste de Fabien Galthié. Il ne fait aucun doute qu’Antoine Dupont sera plus qu’heureux de retrouver avec le XV de France celui qui le dirige en club et avec lequel il a déjà remporté quatre Boucliers de Brennus et deux titres en Champions Cup.