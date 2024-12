Rugby : Antoine Dupont a rendez-vous avec l’histoire ?

Axel Cornic

Après avoir fait un retour réussi avec le XV de France après plus d’un an d’absence, Antoine Dupont continue d’écrire sa légende en club avec le Stade Toulousain. Et ses dernières apparitions en Champions Cup nous laissent penser qu’il pourrait bien accrocher un nouveau record dans les années à venir !

Ça doit être lassant parfois de toujours gagner. Depuis son retour à XV, Antoine Dupont collectionne les victoires et c’est notamment le cas avec le Stade Toulousain, qui marche sur la concurrence en Top 14 comme en Champions Cup. Lors des deux premières journées ce sont deux véritables démonstrations avec un carton face à l’Ulster (61-21), puis un autre festival seulement quelques jours plus tard contre les Anglais d’Exeter (21-64).

Toulouse et Dupont dominent la Champions Cup

Evidemment, Dupont a grandement participé à ces deux succès toulousains avec un essai dans chacune des rencontres. Et celui marqué contre Exeter le fait rentrer dans le club très fermé des Français ayant marqué au moins 25 essais en Champions Cup au cours de sa carrière. Il n’y en a en effet qu’un seul qui a dépassé ce cap et il s’agit de l’ancien ailier toulousain Vincent Clerc, avec 36 essais dans sa carrière européenne.

Deuxième meilleur marqueur en activité, mais...

Antoine Dupont est toutefois très loin des plus grands marqueurs d’essais européens ! Car devant lui on retrouve notamment Juan Imhoff et ses 33 essais, le même nombre que la légende irlandaise Brian O’Driscoll. Le recordman est encore plus loin puisque l’Anglais Chris Ashton, passé notamment par le RCT en Top 14, caracole en tête avec un total de 41 essais en 68 matchs joués entre 2009 et 2023. Pourtant, le capitaine du XV de France pourrait se tirer la bourre avec un autre rugbyman en activité. Ce n’est autre que l’ailier irlandais James Lowe qui totalise pour le moment 27 essais, soit seulement de plus, mais qui a déjà 32 ans contre les 28 du Français.