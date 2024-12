XV de France - Antoine Dupont : Sa relation avec une célébrité dévoilée sur les réseaux !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grande star du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont a complètement changé de monde avec sa grosse médiatisation depuis plusieurs années. Et le carnet d'adresse du demi de mêlée des Bleus semble s'être étoffé comme en témoigne la publication Instagram de l'artiste JR ces dernières heures, aux côtés de Dupont à New-York.

En plus de son statut de tête d'affiche du rugby français acquis grâce à des performances XXL avec le XV de France et le Stade Toulousain depuis le début de sa carrière, Antoine Dupont est en train de devenir un vrai people ! Fin novembre, à l'occasion de son 28e anniversaire, le demi de mêlée s'était notamment affiché avec le rappeur Oli ou encore l’influenceuse Léna Situations. Dupont semble donc vivre sa meilleure vie, et ce même de l'autre côté de l'Atlantique...

Dupont à New-York avec JR !

L'artiste contemporain français JR, natif de Paris et installé à New-York depuis plusieurs années, semble être l'une des nouvelles grandes amitiés d'Antoine Dupont ! Ce dernier apparait dans une story Instagram de JR, publiée dans la nuit de jeudi à vendredi, et on y aperçoit la star du XV de France emmitouflée dans sa parka avec un casque sur la tête, le tout devant un stand de noël dans les rues de New York.

Les USA, une habitude pour Antoine Dupont

Antoine Dupont passe donc du bon temps (et en bonne compagnie) à New-York pour les fêtes de fin d'année, lui qui pris ses habitudes aux États-Unis après plusieurs passages par Los Angeles ces derniers mois, ainsi qu'un séjour à Miami en fin d'été. Et en ce qui concerne ses relations VIP, Dupont parvient à garder la tête froide comme l'expliquait Jérôme Cazalbou, le manager du haut niveau du Stade Toulousain, en juin dernier dans les colonnes de L'EQUIPE : « Sur certaines sollicitations, parfois on discute, parfois on bataille, mais on arrive toujours à trouver des solutions. Le tout, c'est que ça ne nuise ni à sa performance personnelle ni à celle de l'équipe. Pour le moment, on y arrive parce que tout le monde essaie de le faire en bonne intelligence. On n'a pas d'ingérence sur ses choix. Antoine est suffisamment intelligent pour savoir ce qu'il doit dire ou faire et avec qui ». Pour l'instant, la star du XV de France gère donc parfaitement son nouveau statut de people...