XV de France : Une première historique pour succéder à Galthié ?

Aujourd'hui, Fabien Galthié est toujours le sélectionneur du XV de France, disposant d'un contrat allant jusqu'à la Coupe du monde 2027. Son départ des Bleus ne devrait donc pas arriver de sitôt, mais il n'empêche que son poste fait l'objet de convoitises. Dernièrement, c'est Ronan O'Gara qui avait fait part de son intérêt pour le XV de France. Ce qui pourrait donner lieu à une première historique. Explications.

Suite à l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde, quelques questions s'étaient posées sur l'avenir de Fabien Galthié. Elles avaient alors été vite dissipées par le patron de la FFR, qui avait confirmé son sélectionneur dans ses fonctions. Sous contrat jusqu'à la Coupe du monde 2027, Galthié ne devrait donc s'en aller prochainement. Il n'empêche que la bataille pour sa succession en intéresse déjà certains. A commencer par Ronan O'Gara, actuel entraîneur de La Rochelle.

O'Gara rêve du XV de France

Ancien joueur emblématique de l'Irlande, Ronan O'Gara a décidé de se reconvertir comme entraîneur. Ainsi, depuis 2019, il est à la tête de La Rochelle. Mais à 47 ans, il ne manque pas d'ambitions et voudrait aller voir plus haut, prenant pourquoi pas en charge une sélection. Ainsi, récemment, O'Gara avait notamment expliqué : « Il y a des postes pour lesquels je mordrais quelques mains. Généralement, ça vient tout seul si tu es assez bon avec ton club. Je pense que tout le monde devrait avoir ce genre d’ambitions parce qu’il faut être le meilleur possible. (...) Sans vouloir manquer d’humilité, je préférerais l’Irlande, l’Angleterre ou la France ». Ronan O'Gara pourrait-il alors être le prochain sélectionneur du XV de France ?

Un premier étranger à la tête des Bleus ?

Si tel était le cas, ce serait historique pour le XV de France. Alors que de nombreuses nations n'hésitent pas à faire appel à des sélectionneurs étrangers, en France, ça n'a jamais été le cas jusqu'à présent. On retrouve ainsi Fabien Galthié, Jacques Brunel, Philippe Saint-André, Bernard Laporte, Marc Liévremont, Guy Novès, Pierre Berbizier, Fernand Cazenave, Jean Desclaux, Daniel Dubroca, Jacques Fouroux, Jean Prat et Jean-Claude Skrela, tous étaient Français. Une tradition qui pourrait donc changer en cas d'arrivée de Ronan O'Gara, lui l'Irlandais.