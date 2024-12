Mercato : Il recale l’Arabie Saoudite et signe au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé en 2013 au PSG, Marquinhos est d’assez loin le joueur le plus capé de l’effectif actuel parisien. L’iconique défenseur central a affirmé à plusieurs reprises qu’il aimerait finir sa carrière au sein du club de la capitale. Très courtisé par l’Arabie Saoudite notamment, le joueur désormais âgé de 30 ans a repoussé les avances saoudiennes afin de prolonger à Paris.

En 2020, le PSG perdait sa légende Thiago Silva. Depuis le départ du Brésilien, c’est son compatriote Marquinhos qui a repris le flambeau à Paris. Capitaine du club de la capitale depuis quatre ans et demi, le numéro 5 est également devenu en 2023 le joueur le plus capé de l’histoire des Rouge et Bleu.

Al-Khelaïfi rêve d'un retour surprise au PSG ! Un ancien joueur pourrait retrouver le Parc des Princes... 🏟️

➡️ https://t.co/fPBQpDXd7X pic.twitter.com/bD0CrFT7du — le10sport (@le10sport) December 15, 2024

L’Arabie Saoudite a approché Marquinhos

Revenu à son meilleur niveau en 2023-2024, Marquinhos n’a pas manqué d’attiser les convoitises. Si l’été dernier, l’Arabie Saoudite s’est attaquée à plusieurs stars européennes approchant de la trentaine, le défenseur du PSG n’a pas échappé à cette offensive saoudienne. Comme le rappelle l’Equipe ce dimanche matin, l’Arabie Saoudite a approché Marquinhos l’été dernier.

Le Brésilien va terminer sa carrière au PSG ?

Mais le capitaine parisien, qui a prolongé son contrat jusqu’en juin 2028 en mai 2023, a décidé de repousser ces avances afin de rester au PSG. A plusieurs reprises au cours de ces dernières années, Marquinhos n’a clairement pas exclu de finir sa carrière sous les couleurs parisiennes, lui qui fait l’unanimité dans le vestiaire.