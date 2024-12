Mercato : Que doit faire le PSG en janvier ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a renforcé toutes ses lignes. En effet, Luis Campos a offert Matvey Safonov (gardien de but), Willian Pacho (défenseur central), Joao Neves (milieu de terrain) et Désiré Doué (attaquant) à Luis Enrique. Selon vous, quel poste le PSG doit-il renforcer en priorité lors de la prochaine fenêtre de transferts ? A vos votes !

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG l'été dernier. En effet, la star de 25 ans s'est engagée librement et gratuitement en faveur du Real Madrid, le club de ses rêves. Pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé à Paris, Luis Campos n'a pas recruté la moindre star. Pour réussir le projet lancé avec Luis Enrique, à savoir de construire un collectif jeune et fort, le conseiller football du PSG a recruté quatre joueurs lors du dernier mercato estival.

Le PSG a renforcé toutes ses lignes l'été dernier

Pour renforcer l'effectif du PSG et faire oublier le départ de Kylian Mbappé, Luis Campos a bouclé quatre transferts, renforçant chacune des lignes de Luis Enrique. En effet, le dirigeant parisien a finalisé les arrivées de Matvey Safonov (25 ans) dans les buts, de Willian Pacho (23 ans) en défense centrale, de Joao Neves (20 ans) au milieu de terrain, et de Désiré Doué (19 ans), attaquant polyvalent. Ancien pensionnaire de Krasnodar, le gardien russe a rejoint le PSG pour une somme proche de 20M€. Pour sa part, Willian Pacho est arrivé en provenance de l'Eintracht Francfort, ayant couté environ 40M€ au club rouge et bleu. Pour boucler la signature de Joao Neves, le PSG a signé un chèque de près de 60M€ à Benfica. Enfin, en ce qui concerne Désiré Doué, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a lâché une somme similaire au Stade Rennais.

Quel poste renforcer en priorité au PSG ?

Alors que le prochain mercato ouvrira ses portes au mois de janvier, le PSG pourrait faire quelques ajustements pour peaufiner son effectif.

Mais, selon vous, quel poste le club de la capitale doit-il renforcer en priorité ? C'est le moment de voter !