Mercato - OM : Incompréhension totale, il réclame son transfert !

Djibril Cissé aura disputé 80 matchs avec l'OM au cours de sa carrière. Mais son aventure s'est finalement mal terminée puisqu'il avait été contraint de réclamer son transfert à la suite d'un énorme imbroglio. En effet, l'attaquant tricolore a révélé que sa mise sur le banc sans la moindre explication avait motivé son envie de départ.

Malgré de graves blessures, Djibril Cissé aura réalisé une très belle carrière avec le regret de ne pas avoir atteint la barre des 100 buts en Ligue 1. En effet, la légende de l'AJ Auxerre s'est arrêtée à 96 unités mais cela aurait pu être bien différent si Eric Gerets ne l'avait pas cantonné à un rôle de remplaçant du jour au lendemain sans la moindre explication, raison qui l'avait poussé à quitter l'OM.

«J’ai pas compris»

Invité de l'émission Zack En Roue Libre vendredi soir, Djibril Cissé a livré les coulisses de son départ. A l'heure actuelle, il ne sait toujours pas pourquoi il a perdu sa place de titulaire.

«Faire une saison sur le banc ça ne me va pas»

« J’ai pas compris, jusqu’à aujourd’hui je me pose des questions parce que je finis très fort. Après je fais une très bonne préparation. Premier match de championnat on fait match nul et de la j’ai fais 4 matchs d’affilé sur le banc. Aucune explication, on ne me dit pas pourquoi donc j’ai pas compris. Faire une saison sur le banc ça ne me va pas donc je pars à Sunderland. Le coach me disait rien, juste il me faisait pas jouer. Pour ma carrière il fallait que ça change », a expliqué Djibril Cissé.