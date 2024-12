Un crack de l'OM affole le mercato, les menaces XXL révélées

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Âgé de seulement 14 ans, Samy Bedja fait déjà parler de lui à Marseille, et pas que. Le jeune milieu offensif, surclassé avec U17 de l’OM cette saison, attiserait déjà les convoitises de plusieurs grands clubs européens attentifs à sa situation, parmi lesquels on retrouverait notamment le FC Barcelone et Manchester United.

Vainqueur de la Coupe Gambardella la saison dernière, l’OM a sécurisé l’avenir de plusieurs grands artisans de cette épopée. Après Enzo Sternal (17 ans) et Darryl Bakola (17 ans), le club marseillais a fait signer cette semaine à Yanis Sellami (17 ans) son premier contrat professionnel.

Bedja, la nouvelle pépite de l’OM ?

Dans les catégories inférieures, d’autres jeunes talents font parler d’eux à l’OM. Le nom de Milan Leccese (16 ans) avait été cité récemment, mais d’après les informations de Foot Mercato, ce serait également le cas de Samy Bedja, né en 2010 et donc âgé de seulement 14 ans.

Des grands clubs européens le suivent de près

Si l’OM est attentif à la progression de son milieu offensif, ce serait également le cas d'autres clubs européens. En effet, le FC Barcelone, Manchester United, le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund et Benfica suivraient de près l’évolution de Samy Bedja. Ce dernier a un contrat ANS et ne pourra quoi qu’il arrive pas quitter l’OM avant ses 16 ans.