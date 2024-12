Mercato : En colère, le PSG prend une grande décision ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Durant le dernier mercato estival, Rayan Cherki était tout proche de s’engager avec le PSG. Mais finalement, au dernier moment, le joueur de l’OL a fait faux bond au club de la capitale. Le voilà aujourd’hui toujours à Lyon et alors que certains parlent d’un possible retour à la charge du PSG, cela ne serait pas aussi évident. Explications.

Très apprécié notamment de Luis Enrique, Rayan Cherki était vraiment sur le point de signer au PSG cet été. Un transfert qui n’a finalement pas vu le jour. En effet, espérant notamment une offre du Borussia Dortmund, le Lyonnais a fait échouer son départ vers le club de la capitale. Et si ce n’était que partie remise ? A l’approche du mercato hivernal, le nom de Cherki est de nouveau associé au PSG.

Un prix qui a doublé pour Cherki ?

Et si Rayan Cherki signait finalement au PSG en janvier prochain lors du mercato hivernal ? L’Equipe a jeté un froid à ce sujet dans son édition du jour. Tout d’abord en raison du prix du joueur de l’OL. Alors qu’il était question d’un montant de 15M€ cet été, il faudrait désormais compter le double pour Cherki, en grande forme actuellement et qui a depuis prolongé jusqu’en 2027.

Le PSG n’a pas digéré

De plus, si Rayan Cherki semble très loin d’un transfert au PSG cet hiver, c’est aussi et surtout parce que le club de la capitale n’aurait pas digéré ce qui est arrivé durant l’intersaison. En effet, le quotidien sportif fait savoir que Paris n’a pas apprécié la décision de Cherki. De quoi faire tomber à l'eau un possible transfert en janvier ?