F1 : Verstappen souffre chez Red Bull, la grosse annonce !

Pierrick Levallet

Sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive, Max Verstappen a malgré tout vécu une saison 2024 plus compliquée que les précédentes en F1. Le pilote de 27 ans a notamment connu un gros passage à vide en milieu d’année, ce qui avait laissé espérer ses rivaux comme Lando Norris. Finalement, le Néerlandais a réussi à redresser la barre. Mais il avoue ne pas avoir vraiment compris ce qui n’allait pas chez Red Bull à ce moment-là.

«Je ne comprenais pas pourquoi nous en étions là»

« [La saison 2024] a été plus difficile. Tout le monde a eu du mal à comprendre, moi aussi évidemment, je ne comprenais pas pourquoi nous en étions là. Donc [il s'agissait] juste de poser des questions, de travailler ensemble, de se pencher sur les données, de regarder les analyses faites après chaque course » a d’abord expliqué Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Je ne vais pas leur dire comment concevoir un plancher»

« Et bien entendu, je ne suis pas ingénieur, je ne vais pas leur dire comment concevoir un plancher ou quoi que ce soit d'autre, comme une suspension. Mais je peux poser des questions, et quand nous discutons, nous passons en revue ce que l'on peut voir via les données issues de la piste, de la soufflerie, de la CFD [la mécanique des fluides numériques], toutes ces choses ; du simulateur [aussi] » a ensuite ajouté le pilote de Red Bull. Reste maintenant à voir si l’écurie autrichienne aura réglé ses principaux problèmes avant le début de la saison 2025. Verdict le week-end du 14 au 16 mars prochain, en Australie.