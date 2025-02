Mercedes - Ferrari : Divorce inéluctable pour Lewis Hamilton ?

Thomas Bourseau

2024 a marqué la fin d’une ère en Formule 1. Lewis Hamilton a fait ses derniers tours de piste en tant que pilote Mercedes avant de filer chez la concurrence et la mythique Ferrari. Un rêve de gosse pour le Britannique qui a en plus pris forme en raison des difficultés techniques rencontrées par l’écurie allemande ces dernières années comme l’a souligné Toto Wolff.

Entre 2014 et 2024, Lewis Hamilton a sillonné les circuits de Formule 1 dans les monoplaces de Mercedes. Néanmoins, depuis le premier titre de champion du monde de Max Verstappen avec Red Bull en décembre 2021 et le lancement de l’ère de l’effet de sol, les voitures de l’écurie allemande n’avaient plus le même niveau de performance qu’auparavant. De quoi finir par décourager Lewis Hamilton. Le 1er février 2024, l’annonce de son transfert à Ferrari au terme du championnat du monde en question était effectuée.

«Deux ans de tergiversations techniques ont certainement joué sur la décision de Lewis»

A compter du 16 mars et le Grand Prix d’Australie, Lewis Hamilton défendra les couleurs de la Scuderia. Un choix que Toto Wolff, Team Principal de Mercedes, a compris au vu de la situation dans laquelle se trouve l’écurie au niveau des performances. « Je ne nie pas les problèmes que nous avons rencontrés. Deux ans de tergiversations techniques ont certainement joué sur la décision de Lewis. Mais en regardant de près les données, on peut voir que nous n’étions pas les seuls, y compris l’an dernier, à avoir des performances fluctuantes ».

«Quand il a une voiture compétitive, Lewis est toujours le meilleur. Nous n’avons pas pu le lui garantir»

Dans des propos relayés par nextgen-auto, Toto Wolff a annoncé du lourd pour les fans de Lewis Hamilton et de Ferrari. Au volant de la monoplace de l’écurie italienne, et au vu du niveau de performances affiché la saison dernière, le « Hammer time » pourrait bien faire son retour sur les circuits. « Ferrari ? Quand il a une voiture compétitive, Lewis est toujours le meilleur. Nous n’avons pas pu le lui garantir. Nous parlons d’un pilote qui peut apporter beaucoup à la Formule 1 et à l’équipe qui l’accueille, je n’en doute pas ».