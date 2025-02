F1 - Red Bull : Le «nouveau Verstappen» veut se battre !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Promu aux côtés de Max Verstappen chez Red Bull pour la saison 2025, Liam Lawson pourrait bel et bien devenir la nouvelle sensation de l’écurie autrichienne. A seulement 22 ans, le pilote néo-zélandais sait qu’il s’apprête à subir une grosse pression dans sa nouvelle écurie, mais est déterminé à concrétiser cette opportunité.

Après une saison 2024 marquée par le sacre de Max Verstappen, mais également par les terribles performances de Sergio Perez, Red Bull a décidé de faire appel à Liam Lawson. Le Néo-Zélandais sait que piloter aux côtés du Néerlandais est toujours très compliqué, d’autant qu’Helmut Marko lui a rapidement mis la pression.

« Il devra être en mesure de rester à moins de trois dixièmes de Max »

« Il devra être en mesure de rester à moins de trois dixièmes de Max à la fois en qualifications et dans les courses, affirmait récemment le conseiller de Red Bull. Cela devrait suffire à accumuler des points pour le championnat des constructeurs. Peu à peu, il devoir s'améliorer autant que possible. Mais en gardant toujours à l'esprit qu'il conduit aux côtés du meilleur pilote de F1 en ce moment. Liam devra accepter que Verstappen est le meilleur. Nous verrons à quel point il peut s'en approcher. Mais il ne devrait pas monter dans la voiture dans le but de battre Verstappen. Cela a mal tourné avec tous ses précédents coéquipiers. »

« J’ai cette opportunité chez Red Bull qui s’offre à moi »

Néanmoins, le prodige Liam Lawson est prêt à se battre pour sa place : « Donc oui, c’est excitant, mais c’est un circuit sur lequel je n’ai jamais piloté et ça va être vraiment, vraiment difficile. Vous savez, nous avons trois séances d’essais, et pour essayer d’en tirer le meilleur parti, nous ne faisons pas vraiment beaucoup d’essais de pré-saison. En fait, nous faisons un seul test, que tout le monde fait ensemble. Ça va être difficile, mais je suis juste excité. Maintenant que j’ai cette opportunité chez Red Bull qui s’offre à moi, c’est à moi d’en tirer le meilleur parti et de la concrétiser », a-t-il lâché dans des propos relayés par Next-Gen Auto.