F1 - Red Bull/Verstappen : Il annonce le transfert «parfait» !

Pierrick Levallet

Max Verstappen connaît l’identité de son nouveau coéquipier depuis quelques semaines maintenant. Après le départ de Sergio Pérez, Red Bull a annoncé la promotion de Liam Lawson, anciennement chez Racing Bulls. Mais aux yeux de Günther Steiner, un autre choix que le pilote néo-zélandais aurait été plus judicieux pour l’écurie autrichienne.

En 2025, Sergio Pérez n’épaulera pas Max Verstappen chez Red Bull. L’écurie autrichienne a décidé de se séparer du pilote mexicain, qui sortait d’une saison 2024 plutôt compliquée. Dans la foulée, Red Bull a annoncé la promotion de Liam Lawson. Anciennement chez Racing Bulls, le Néo-Zélandais accompagnera donc Max Verstappen. Mais aux yeux de Günther Steiner, un autre choix aurait été nettement meilleur pour le coéquipier du quadruple champion du monde en titre.

Tsunoda «aurait été un meilleur choix»

« Je ne pense pas que [Lawson] était un choix parfait. [Tsunoda] était l'une des possibilités [de Red Bull]. Je suis d'avis que Yuki aurait dû avoir cette chance. Je ne dis pas qu'il le méritait plus. Mais cela aurait été un meilleur choix, parfait selon moi. Je l'aurais mis dans la voiture un an, pour voir comment il s'en sort, avant de le changer si cela ne va pas » a confié l’ancien directeur d’Haas dans des propos rapportés par F1i.

«Il y a une similitude frappante» entre Lawson et Verstappen selon Red Bull

En attendant, Red Bull a décidé de miser sur Liam Lawson. Christian Horner a d’ailleurs été bluffé par sa ressemblance avec Max Verstappen dans le style de pilotage. « Liam a un caractère différent, une personnalité différente pour pouvoir gérer cette pression. [...] Et ce qui nous a convaincu [avec Liam] ; c’est qu’il conduit la voiture de la même manière que Max. Il y a une similitude frappante. Il n’hésite pas à avoir un train avant très accrocheur dans la voiture, donc en termes de caractéristiques de pilotage, il sera plus facile pour nos deux F1 de fonctionner plus étroitement ensemble dans les gammes de réglages » a d’ailleurs récemment avoué le patron de Red Bull.