F1 : Le «nouveau Verstappen» débarque, Red Bull hallucine !

Pierrick Levallet

Sergio Pérez n’ayant pas convaincu son monde chez Red Bull la saison dernière, le Mexicain a été remplacé par Liam Lawson. Le Néo-Zélandais épaulera donc Max Verstappen en 2025. Et l’écurie autrichienne avoue avoir été bluffée par les qualités du pilote de 22 ans, très semblables à celles du quadruple champion du monde en titre.

Red Bull a changé son duo de pilotes pour la saison 2025 de F1. Sergio Pérez n’a pas convaincu son monde au sein de l’écurie autrichienne et a donc été remplacé par Liam Lawson. Le Néo-Zélandais épaulera donc Max Verstappen au cours de l’année à venir. Christian Horner avoue d’ailleurs avoir été frappé par les similitudes entre le pilote de 22 ans et le quadruple champion du monde en titre.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

«Les circonstances ont été dictées par Checo»

« Liam a un caractère différent, une personnalité différente pour pouvoir gérer cette pression. Il a fait preuve d’une réelle résilience et d’une force de caractère avec l’opportunité qui lui a été donnée de se présenter, de se lancer et de livrer ce qu’on attend de lui, et il l’a fait. Le plan, au départ, n’était pas d’accélérer les choses pour cette année. Les circonstances ont été dictées par Checo, malheureusement, n’ayant pas fait une grande saison » a d’abord expliqué le patron de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Il y a une similitude frappante» avec Verstappen

« Et ce qui nous a convaincu [avec Liam] ; c’est qu’il conduit la voiture de la même manière que Max. Il y a une similitude frappante. Il n’hésite pas à avoir un train avant très accrocheur dans la voiture, donc en termes de caractéristiques de pilotage, il sera plus facile pour nos deux F1 de fonctionner plus étroitement ensemble dans les gammes de réglages » a ensuite ajouté Christian Horner. Reste maintenant à voir si Liam Lawson fera aussi bien que Max Verstappen dès sa première année chez Red Bull.