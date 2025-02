Débarqué en F1, ce Français balance sur ses coups de sang

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après Pierre Gasly (Alpine) et Esteban Ocon (Haas), la Formule 1 bénéficie d’un nouveau pilote français en la personne du talentueux Isack Hadjar. Tout juste âgé de 20 ans, le Franco-Algérien va piloter aux côtés de Yuki Tsunoda chez Racing Bulls en 2025. Hadjar s’est d’ailleurs livré sur son caractère impulsif, notamment à la radio.

Après la dissolution du duo Esteban Ocon - Pierre Gasly chez Alpine, la France est de nouveau mise à l’honneur en Formule 1. Né en 2004, Isack Hadjar sera bien de la partie en 2025, lui qui a été titularisé par Racing Bulls aux côtés de Yuki Tsunoda. Décrit comme parfois « impulsif » par le responsable de la filiale jeune de Red Bull Helmut Marko, Hadjar s’était récemment exprimé sur son caractère sulfureux ainsi que sur ses débuts en tant que pilote de F1.

« Je suis stressé mais je sais où j'ai mis les pieds »

« C'est très chargé. Un peu fatiguant. Mon emploi du temps est plutôt compliqué mais cela va très bien (grand sourire). J'ai énormément de déplacements et d'opérations médias et marketing. Et j'ai dû aussi gérer mon déménagement à Faenza. Ah, mais attention, je ne me plains pas. Je suis aux anges et j'adore vivre ce que je vis. Oui, je suis stressé mais je sais où j'ai mis les pieds. Évidemment que je ressens beaucoup de pression et en même temps, j'ai tellement hâte de tenir le volant. Chez moi, il y a de l'excitation mais aussi de la peur », expliquait le jeune Français dans les colonnes de l’Equipe.

« C'est un défaut pour les gens, mais pour moi, ce n'est pas important »

Hadjar sait également où il doit progresser : « Oui, d'être énervé à la radio. C'est un défaut pour les gens, mais pour moi, ce n'est pas important. Je suis conscient de ce que je fais et je sais pourquoi je le fais. Mais je comprends. On va couper ça cette année, c'est tout. Je crierai tout seul dans ma voiture et personne n'entendra. »