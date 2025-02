Officiel : Retour historique en F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques mois, la F1 annonçait un partenariat avec la marque de luxe française LVMH qui a notamment débouché sur des partenariats avec Tag Heuer et Louis Vuitton. Mais ce n'est pas tout. En effet la Formule 1 a également officialisé un accord avec Moët & Chandon. La célèbre marque de champagne fera donc son grand retour sur les podiums.

Alors que la Formule 1 a officialisé un partenariat avec LVMH il y a quelques mois, les partenariats continuent de s'enchaîner. Ainsi, après Tag Heuer et Louis Vuitton, la F1 vient d'annoncer une signature historique avec Moët & Chandon qui redevient le champagne officiel de la F1 et fera donc son grand retour sur les podiums en 2025 comme s'en réjouit Stefano Domenicali, Président et CEO de la Formule 1.



« La tradition de trinquer sur le podium est l’un des moments les plus emblématiques de notre sport et nous sommes ravis d’accueillir une fois de plus Moët & Chandon comme Champagne Officiel de la Formule 1. Ce partenariat célèbre l’histoire, l’émotion et l’excellence qui lient la Formule 1 et Moët & Chandon, dans une union parfaite de performance et de raffinement dans une année vraiment spéciale qui nous voit célébrer notre 75e anniversaire. Le retour de Moët & Chandon sur le podium renforce encore davantage le lien de notre partenariat innovant avec LVMH et nous avons hâte de trinquer ensemble à cette collaboration extraordinaire », confie-t-il dans le communiqué officiel de la F1. Sibylle Scherer, PDG de Moët & Chandon, y est également allé de son commentaire.



« Nous sommes honorés et ravis de revenir en tant que champagne officiel de la Formule 1, célébrant une histoire commune de triomphe et de dévouement collectif depuis les années 1950. Nous rendons hommage au travail d’équipe extraordinaire, à la précision illimitée et à la poursuite de l’excellence qui animent à la fois le sport automobile et notre métier. Ce partenariat est un hommage à l’unité et aux réalisations communes de pilotes inspirants, de leurs équipes dévouées et de la communauté mondiale qui les soutient. Alors que Moët & Chandon prend à nouveau sa place sur le podium, nous continuons fièrement à créer des moments de célébration qui appartiennent à tous ceux qui se sont engagés dans cette incroyable aventure », explique-t-il à son tour.