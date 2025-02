F1 : Largué, un pilote trouve l’amour... grâce à Ferrari !

Thomas Bourseau

La Formule 1 va reprendre ses droits le 16 mars prochain avec le Grand Prix d’Australie. Une première pour Carlos Sainz Jr avec sa nouvelle équipe qu’est Williams après quatre années passées chez Ferrari qui l’a remplacé par Lewis Hamilton. Sorti de l’équation italienne, le pilote espagnol est retombé amoureux au sein de l’écurie britannique.

Carlos Sainz Jr a vécu, l’espace de quatre saisons, un rêve qui bercent beaucoup de pilotes depuis leur plus tendre enfance : revêtir l’iconique tunique rouge de Ferrari. Ce fut notamment le cas de Lewis Hamilton avant que son souhait soit exaucé pour cette saison 2025 comme Frédéric Vasseur, son nouveau Team Principal à la Scuderia, le révélait en interview au mois de décembre. Sainz Jr a été éjecté par la mythique écurie transalpine qui a privilégié le fait de reconduire Charles Leclerc. Obligé de trouver un nouveau baquet pour la saison, le pilote espagnol a choisi Williams F1 Team.

«J’ai réalisé qu’il avait mis sur pied un projet très solide chez Williams»

L’écurie britannique se trouve en plein processus de développement et ne joue pas les premiers rôles au championnat du monde des constructeurs (9ème sur 10 en 2024). Mais la tendance devrait s’inverser selon Carlos Sainz Jr qui a notamment pris sa décision par rapport à cette projection de progrès chez Williams.

« Au début, lorsque j’ai dû prendre une décision aussi importante, j’étais très concentré sur l’équipe qui serait la plus rapide en 2025, celle qui générait le plus d’appui, celle qui découvrait des choses qui la rendraient plus rapide. Finalement, j’ai réalisé que ma décision devait être basée sur deux choses : le projet et les personnes. Et lorsque j’ai commencé à discuter plus en détail avec James, j’ai réalisé qu’il avait mis sur pied un projet très solide chez Williams ».

«Une vision qui, dès le début, m’a fait tomber amoureux du projet»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto, Carlos Sainz Jr est allé jusqu’à dire que la déception ressentie après avoir été écarté par Ferrari, il est tombé sous le charme du projet mis en place chez Williams. « Il formait une équipe avec une vision, avec un projet avec Dorilton qui, je pense, va ramener cette équipe sur le devant de la scène avec un leadership très fort et avec une vision qui, dès le début, m’a fait tomber amoureux du projet et faire confiance à son leadership ».

«McLaren a fini par être championne du monde l’année dernière»

D’ailleurs, pour conclure, le vainqueur de deux Grands Prix sur l’année 2024 chez Ferrari n’a pas manqué de faire un parallèle avec McLaren qu’il avait quitté à la fin de la saison 2020 pour la Scuderia. L’écurie gérée par Zak Brown a raflé le titre constructeur.

« Lorsque j’ai quitté McLaren, je pensais vraiment qu’il y avait de très bonnes personnes là-bas et que cette équipe pourrait être championne du monde à l’avenir. McLaren a fini par être championne du monde l’année dernière et je me suis dit que je devais faire confiance à mon instinct. Je sais que Williams a un bon projet, qu’elle est soutenue et qu’elle a de bonnes personnes. En fin de compte, cette combinaison de deux choses m’a permis de croire vraiment en Williams ».