Alonso - Verstappen : Duo de choc chez Aston Martin, la F1 va halluciner !

Fernando Alonso et Max Verstappen bientôt dans la même équipe, c'est possible ! Le Néerlandais a en effet ouvert la porte à la possibilité de faire équipe avec le pilote de 43 ans... pour les 24 Heures du Mans. Et cela tombe bien puisqu'Aston Martin a récemment dévoilé la Valkyrie pour son projet en Endurance. Et cela pourrait permettre aux deux champions du monde de F1 de former un duo de choc.

Par le passé, Fernando Alonso a démontré son appétit pour la course automobile en s'engageant sur le Dakar ou encore en participant aux 24 Heures qu'il a même remportés à deux reprises. Et cela donne même des idées aux autres pilotes de la grille, à commencer par Max Verstappen. Très actif en Simracing, le quadruple champion du monde de F1 ne cache pas son souhait de prendre part aux 24 Heures du Mans. Mais pas avec n'importe qui puisqu'il évoque sa volonté de faire équipe avec... Fernando Alonso !

Verstappen veut faire équipe avec Alonso

« C'est dans un coin de notre tête. On sait qu'on veut le faire et il y a beaucoup de grands pilotes parmi lesquels choisir. J'ai de nombreux amis qui courent aussi, donc ce sera difficile de choisir. Il n'y a pas de poids minimum pour les pilotes au Mans. Comme je suis assez lourd, je devrais trouver des coéquipiers légers pour compenser. Fernando est assez léger, donc c'est un bon point pour nous », lâche le pilote Red Bull dans les colonnes du Daily Mail.

Aston Martin a déjà un projet

Et le timing de cette annonce n'est peut-être pas anodin. Et pour cause, Aston Martin se lance en Endurance cette saison avec son prototype Valkyrie LMH engagé par l'écurie privée The Heart of Racing. Un équipage 100% britannique (Harry Tincknell, Ross Gunn et Tom Gamble) sera au volant de la 007 au Mans tandis que la 008 sera confiée à Marco Sørensen, Alex Riberas et Roman De Angelis. Cependant, la perspective d'aligner Max Verstappen et Fernando Alonso en 2027 au Mans ne pourra pas laisser indifférent du côté d'Aston Martin. Il faudra alors trouver un troisième pilote pour accompagner ce duo de choc. Mais nul doute que tous les fans de F1 salivent déjà d'une telle association.