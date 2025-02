F1 : Verstappen change d'équipe, Red Bull hallucine !

Pierrick Levallet

Quadruple champion du monde de F1, Max Verstappen concourt dans une autre catégorie. Le Néerlandais représente Team Redline en simracing pendant son temps libre. Le pilote de 27 ans réalise ainsi parfois des courses de 24 heures sur certains week-ends, ce qui ne passe pas vraiment du côté de chez Red Bull.

Déjà considéré comme l’un des meilleurs pilotes de l’histoire, Max Verstappen n’a pas que la F1 dans sa vie. Le pilote de Red Bull change notamment d’équipe pour représenter Team Redline en simracing. Mais le Néerlandais s’est fait critiquer sur ce sujet puisque cela a parfois un gros impact sur son hygiène de vie. Cela ne passe d’ailleurs pas vraiment du côté de chez Red Bull. Max Verstappen a alors souhaité mettre les choses au clair.

«Je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire»

« À Imola, j'ai également disputé une course de 24 heures. J'ai gagné la course de simracing et la course de Formule 1 et personne n'a rien dit. J'ai dormi six heures ou quelque chose comme ça et tout allait bien. Je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Ensuite, je vais en Hongrie. Une autre course de 24 heures. Nous avons gagné celle-là, mais pas celle sur la piste [en F1]. Nous avons juste eu un peu de mal. Et puis... 'Oui, mais il n'a pas bien dormi', 'tu ne peux pas faire de simracing'... » a d’abord expliqué le quadruple champion du monde de F1 dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Tant que tout va bien, je peux faire ce que je veux»

« Mais vous savez, c'est toujours comme ça dans l'équipe : tant que tout va bien, je peux faire ce que je veux. [...] Mais si vous n'êtes pas performant, alors ça ne va pas. De la façon dont vous vous préparez à la façon dont vous vous comportez. C'est toujours le cas en Formule 1. Il en sera toujours ainsi. Mais c'est très clair. Ensuite, on évoque immédiatement des choses qui ne sont pas correctes. Mais je pense que je suis dans ce sport depuis assez longtemps pour savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas » a ensuite ajouté Max Verstappen. Le message est passé.